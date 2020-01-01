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Лента
Матч-центр
Моя команда
Аймен Абденнур
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
6 авг. 1989 (30) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2011/2012
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
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Кр
Марсель
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