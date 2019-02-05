Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Аймен Абденнур
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
6 авг. 1989 (30) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2011/2012
5.02.2019
5 февр. 2019
вт
21:00
Марсель
1 : 0
Бордо
5.02.2019
5 февр. 2019
вт
21:00
был в запасе
Марсель
1
Бордо
0
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
22:00
Ницца
0 : 1
Марсель
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
22:00
был в запасе
Ницца
0
Марсель
1
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
22:00
Лилль
3 : 0
Марсель
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
22:00
был в запасе
Лилль
3
Марсель
0
был в запасе