Аймен Абденнур
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
6 авг. 1989 (30) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.02.2019 5 февр. 2019 вт 21:00
Марсель
1 : 0
Бордо
5.02.2019 5 февр. 2019 вт 21:00
был в запасе
Марсель
1
Бордо
0
был в запасе
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 22:00
Ницца
0 : 1
Марсель
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 22:00
был в запасе
Ницца
0
Марсель
1
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 22:00
Лилль
3 : 0
Марсель
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 22:00
был в запасе
Лилль
3
Марсель
0
был в запасе