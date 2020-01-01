Адам Салаи
№28
Нападающий
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Команда
Майнц
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
9 дек. 1987 (32) года
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Майнц
13
1
2
0
0
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Хоффенхайм
0
0
0
0
0