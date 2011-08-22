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Виктор Булат
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
14:00
минуты: 63' - 90'
Енисей
0
Волгарь
0
минуты: 63' - 90'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
19:00
Балтика
2 : 1
Енисей
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
19:00
минуты: 36' - 90'
Балтика
2
Енисей
1
минуты: 36' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Факел
1 : 2
Енисей
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 57'
Факел
1
Енисей
2
минуты: 1' - 57'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
16:30
Оренбург
3 : 4
Енисей
7.06.2011
7 июня 2011
вт
16:30
был в запасе
Оренбург
3
Енисей
4
был в запасе
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
Урал
0 : 0
Енисей
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
минуты: 1' - 65'
Урал
0
Енисей
0
минуты: 1' - 65'
28.05.2011
28 мая 2011
сб
12:00
Енисей
0 : 1
Динамо
28.05.2011
28 мая 2011
сб
12:00
минуты: 1' - 57'
Енисей
0
Динамо
1
минуты: 1' - 57'
25.05.2011
25 мая 2011
ср
14:00
Енисей
2 : 1
Шинник
25.05.2011
25 мая 2011
ср
14:00
минуты: 1' - 64'
Енисей
2
Шинник
1
минуты: 1' - 64'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
14:00
Енисей
2 : 1
Луч
18.05.2011
18 мая 2011
ср
14:00
минуты: 55' - 90'
Енисей
2
Луч
1
минуты: 55' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
12:00
Енисей
3 : 0
СКА-Хабаровск
80'
80'
80'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
12:00
минуты: 46' - 90'
Енисей
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90'
3.05.2011
3 мая 2011
вт
17:30
Торпедо
0 : 2
Енисей
3.05.2011
3 мая 2011
вт
17:30
минуты: 1' - 67'
Торпедо
0
Енисей
2
минуты: 1' - 67'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
14:00
Енисей
1 : 1
КАМАЗ
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
14:00
минуты: 46' - 90'
Енисей
1
КАМАЗ
1
минуты: 46' - 90'