Рафинья (Рафаэль де Алмейда)
№4
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 июня 1982 (37) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 19:00
ХИК
2 : 2
Рига
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Рига
2
минуты: 1' - 90'