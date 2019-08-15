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Матч-центр
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Рафинья (Рафаэль де Алмейда)
№4
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 июня 1982 (37) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
19:00
ХИК
2 : 2
Рига
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Рига
2
минуты: 1' - 90'