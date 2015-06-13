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Себастьян Сорса
№27
Защитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
13.06.2015
13 июня 2015
сб
19:00
Финляндия
0 : 1
Венгрия
13.06.2015
13 июня 2015
сб
19:00
был в запасе
Финляндия
0
Венгрия
1
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
19:00
Северная Ирландия
2 : 1
Финляндия
29.03.2015
29 марта 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Северная Ирландия
2
Финляндия
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
Финляндия
0 : 2
Румыния
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
был в запасе
Финляндия
0
Румыния
2
был в запасе
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
21:45
Финляндия
1 : 1
Греция
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
21:45
был в запасе
Финляндия
1
Греция
1
был в запасе
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
21:45
Фарерские острова
1 : 3
Финляндия
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
21:45
был в запасе
Фарерские острова
1
Финляндия
3
был в запасе