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Лента
Матч-центр
Моя команда
Денис Алибек
№7
Нападающий
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
5 янв. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
италия. серия а
Сезон:
2017/2018
2016/2017
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Виктория
2 : 0
ФКСБ
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Виктория
2
ФКСБ
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
ФКСБ
1 : 1
Хапоэль
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90'