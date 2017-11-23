Денис Алибек
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
5 янв. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Виктория
2 : 0
ФКСБ
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Виктория
2
ФКСБ
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
ФКСБ
1 : 1
Хапоэль
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90'