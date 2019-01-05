Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Маме-Бирам Диуф
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Сток Сити
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
16 дек. 1987 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:30
Шрусбери Таун
1 : 1
Сток Сити
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:30
был в запасе
Шрусбери Таун
1
Сток Сити
1
был в запасе