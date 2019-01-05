Маме-Бирам Диуф
№18
Нападающий
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
16 дек. 1987 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.01.2019 5 янв. 2019 сб 15:30
Шрусбери Таун
1 : 1
Сток Сити
5.01.2019 5 янв. 2019 сб 15:30
был в запасе
Шрусбери Таун
1
Сток Сити
1
был в запасе