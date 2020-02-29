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Бруно Экюэль-Манга
№5
Защитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Габон
Дата рождения
16 июля 1988 (31) год
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2011/2012
2010/2011
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:30
ПСЖ
4 : 0
Дижон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
90'
90'
90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Нант
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Нант
3
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Брест
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Дижон
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Метц
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
Нант
1 : 0
Дижон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
51'
51'
51'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:45
Дижон
2 : 1
ПСЖ
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
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