Ли Эдди
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Черноморец
2 : 1
Динамо
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 21:00
ПСВ
2 : 0
Динамо
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
ПСВ
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Динамо
0 : 0
ПСВ
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 81'
Динамо
0
ПСВ
0
минуты: 1' - 81'
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 22:05
Лудогорец
3 : 0
Динамо
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лудогорец
3
Динамо
0
был в запасе