Мохамед Наги
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
4.12.2013 4 дек. 2013 ср 22:45
Арсенал
2 : 0
Халл Сити
4.12.2013 4 дек. 2013 ср 22:45
минуты: 73' - 90'
Арсенал
2
Халл Сити
0
минуты: 73' - 90'
1.12.2013 1 дек. 2013 вс 17:05
Халл Сити
3 : 1
Ливерпуль
1.12.2013 1 дек. 2013 вс 17:05
был в запасе
Халл Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
Халл Сити
0 : 1
Кристал Пэлас
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 77' - 90'
Халл Сити
0
Кристал Пэлас
1
минуты: 77' - 90'
9.11.2013 9 нояб. 2013 сб 18:00
Саутгемптон
4 : 1
Халл Сити
9.11.2013 9 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Саутгемптон
4
Халл Сити
1
был в запасе
2.11.2013 2 нояб. 2013 сб 18:00
Халл Сити
1 : 0
Сандерленд
2.11.2013 2 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Халл Сити
1
Сандерленд
0
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:00
Тоттенхэм
1 : 0
Халл Сити
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:00
был в запасе
Тоттенхэм
1
Халл Сити
0
был в запасе