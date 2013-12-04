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Мохамед Наги
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
4.12.2013
4 дек. 2013
ср
22:45
Арсенал
2 : 0
Халл Сити
4.12.2013
4 дек. 2013
ср
22:45
минуты: 73' - 90'
Арсенал
2
Халл Сити
0
минуты: 73' - 90'
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
17:05
Халл Сити
3 : 1
Ливерпуль
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
17:05
был в запасе
Халл Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
Халл Сити
0 : 1
Кристал Пэлас
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 77' - 90'
Халл Сити
0
Кристал Пэлас
1
минуты: 77' - 90'
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
18:00
Саутгемптон
4 : 1
Халл Сити
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
4
Халл Сити
1
был в запасе
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
18:00
Халл Сити
1 : 0
Сандерленд
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Халл Сити
1
Сандерленд
0
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:00
Тоттенхэм
1 : 0
Халл Сити
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:00
был в запасе
Тоттенхэм
1
Халл Сити
0
был в запасе