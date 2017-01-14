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Матч-центр
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Бенджамин Ангуа
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Лорьян
3 : 1
Генгам
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 84'
Лорьян
3
Генгам
1
минуты: 1' - 84'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Метц
2 : 2
Генгам
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Метц
2
Генгам
2
минуты: 1' - 90'
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
19:00
Генгам
2 : 1
ПСЖ
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
19:00
был в запасе
Генгам
2
ПСЖ
1
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
19:00
Сент-Этьен
1 : 0
Генгам
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Генгам
0
был в запасе
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 0
Нант
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Нант
0
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Генгам
0 : 1
Ницца
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
был в запасе
Генгам
0
Ницца
1
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Генгам
1
минуты: 1' - 90'
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Генгам
1 : 1
Бордо
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Генгам
1
Бордо
1
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Генгам
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Генгам
3
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Генгам
1 : 0
Анжер
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Генгам
1
Анжер
0
был в запасе
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
Ренн
1 : 0
Генгам
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Бастия
1 : 0
Генгам
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бастия
1
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Генгам
1 : 0
Лорьян
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
был в запасе
Генгам
1
Лорьян
0
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Генгам
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
2
Генгам
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Монпелье
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Генгам
1
Монпелье
1
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
Нанси
0 : 2
Генгам
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Нанси
0
Генгам
2
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
16:00
Генгам
2 : 1
Марсель
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 86' - 90'
Генгам
2
Марсель
1
минуты: 86' - 90'
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
21:30
Монако
2 : 2
Генгам
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Генгам
2
минуты: 1' - 90'