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Анри Бедимо
№12
Защитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
11.05.2018
11 мая 2018
пт
21:45
Генгам
3 : 3
Марсель
11.05.2018
11 мая 2018
пт
21:45
был в запасе
Генгам
3
Марсель
3
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
Труа
2 : 3
Марсель
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Труа
2
Марсель
3
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
22:00
Марсель
0 : 0
Монпелье
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
22:00
был в запасе
Марсель
0
Монпелье
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
18:00
Дижон
1 : 3
Марсель
31.03.2018
31 марта 2018
сб
18:00
был в запасе
Дижон
1
Марсель
3
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
23:00
Марсель
1 : 0
Бордо
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
23:00
был в запасе
Марсель
1
Бордо
0
был в запасе
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
22:45
Марсель
6 : 3
Метц
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
22:45
был в запасе
Марсель
6
Метц
3
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
23:00
Марсель
2 : 2
Монако
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
Монако
2
был в запасе
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
Кан
0 : 2
Марсель
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
был в запасе
Кан
0
Марсель
2
был в запасе
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
был в запасе
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
19:00
Ренн
0 : 3
Марсель
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
19:00
был в запасе
Ренн
0
Марсель
3
был в запасе