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Лента
Матч-центр
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Джалма Брауме
№10
Нападающий
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Команда
ПАОК
Гражданство
Ангола
Дата рождения
30 мая 1987 (33) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
24.07.2018
24 июля 2018
вт
20:30
ПАОК
2 : 1
Базель
24.07.2018
24 июля 2018
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
ПАОК
2
Базель
1
минуты: 1' - 90'