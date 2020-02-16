Эммануэль Агьеманг-Баду
№7
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Гана
Дата рождения
2 дек. 1990 (29) лет
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:30
был в запасе
Удинезе
0
Верона
0
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Болонья
1
Верона
1
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
был в запасе
Верона
2
Дженоа
1
был в запасе
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе