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Матч-центр
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Бакари Коне
№26
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
27 апр. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
франция. лига 1
испания. кубок
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Арсенал
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