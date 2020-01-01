Бакари Коне
№26
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
27 апр. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
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Арсенал
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