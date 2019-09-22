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Бакари Коне
№26
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
27 апр. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
франция. лига 1
испания. кубок
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Урал
1
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
был в запасе
Зенит
3
Арсенал
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
ЦСКА
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Арсенал
2
Оренбург
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
1
Уфа
0
был в запасе
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Тамбов
0
Арсенал
1
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
Арсенал
2 : 3
Ростов
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
2
Ростов
3
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
Арсенал
3
был в запасе
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
был в запасе
Арсенал
1
Динамо
1
был в запасе