Марк Педраса
№6
Нападающий
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 февр. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Мальорка
0
Вальядолид
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:00
Мальорка
4 : 1
Валенсия
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:00
был в запасе
Мальорка
4
Валенсия
1
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
был в запасе
Мальорка
3
Вильярреал
1
был в запасе
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 21:00
был в запасе
Мальорка
2
Осасуна
2
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
был в запасе
Мальорка
1
Реал
0
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 13:00
Мальорка
2 : 0
Эспаньол
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 13:00
был в запасе
Мальорка
2
Эспаньол
0
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 17:00
был в запасе
Алавес
2
Мальорка
0
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Мальорка
0 : 2
Атлетико
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Мальорка
0
Атлетико
2
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 13:00
Хетафе
4 : 2
Мальорка
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 13:00
был в запасе
Хетафе
4
Мальорка
2
был в запасе
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 18:00
Валенсия
2 : 0
Мальорка
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 18:00
был в запасе
Валенсия
2
Мальорка
0
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
был в запасе
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе