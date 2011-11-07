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Зоран Кнежевич
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Оренбург
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Оренбург
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
14:00
Оренбург
1 : 2
Шинник
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
14:00
минуты: 1' - 64'
Оренбург
1
Шинник
2
минуты: 1' - 64'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
15:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
15:00
был в запасе
Оренбург
1
Торпедо
1
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Мордовия
3 : 1
Оренбург
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Мордовия
3
Оренбург
1
минуты: 1' - 46'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:30
КАМАЗ
1 : 3
Оренбург
65'
26'
65'
26'
65'
26'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:30
65'
минуты: 1' - 72'
КАМАЗ
1
Оренбург
3
минуты: 1' - 72'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:30
Оренбург
1 : 3
Волгарь
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:30
был в запасе
Оренбург
1
Волгарь
3
был в запасе
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
18:30
Черноморец
2 : 0
Оренбург
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
18:30
минуты: 1' - 46'
Черноморец
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 46'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
16:30
Оренбург
0 : 1
Урал
11.07.2011
11 июля 2011
пн
16:30
минуты: 1' - 76'
Оренбург
0
Урал
1
минуты: 1' - 76'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
16:30
Оренбург
3 : 4
Енисей
7.06.2011
7 июня 2011
вт
16:30
минуты: 1' - 64'
Оренбург
3
Енисей
4
минуты: 1' - 64'
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
Оренбург
2 : 1
Сибирь
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
28.05.2011
28 мая 2011
сб
17:30
Торпедо
0 : 0
Оренбург
28.05.2011
28 мая 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
16:30
Оренбург
1 : 1
Мордовия
18.05.2011
18 мая 2011
ср
16:30
минуты: 1' - 62'
Оренбург
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 62'
4.05.2011
4 мая 2011
ср
17:30
Волгарь
1 : 3
Оренбург
4.05.2011
4 мая 2011
ср
17:30
минуты: 1' - 74'
Волгарь
1
Оренбург
3
минуты: 1' - 74'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
16:30
Оренбург
1 : 1
Балтика
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
16:30
минуты: 61' - 90'
Оренбург
1
Балтика
1
минуты: 61' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Оренбург
1
Торпедо
1
был в запасе