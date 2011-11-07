Зоран Кнежевич
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.11.2011 7 нояб. 2011 пн 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Оренбург
7.11.2011 7 нояб. 2011 пн 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Оренбург
1
был в запасе
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 14:00
Оренбург
1 : 2
Шинник
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 14:00
минуты: 1' - 64'
Оренбург
1
Шинник
2
минуты: 1' - 64'
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 15:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 15:00
был в запасе
Оренбург
1
Торпедо
1
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
Мордовия
3 : 1
Оренбург
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Мордовия
3
Оренбург
1
минуты: 1' - 46'
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:30
КАМАЗ
1 : 3
Оренбург
65'
26'
65'
26'
65'
26'
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:30
65'
минуты: 1' - 72'
КАМАЗ
1
Оренбург
3
минуты: 1' - 72'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:30
Оренбург
1 : 3
Волгарь
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:30
был в запасе
Оренбург
1
Волгарь
3
был в запасе
9.08.2011 9 авг. 2011 вт 18:30
Черноморец
2 : 0
Оренбург
9.08.2011 9 авг. 2011 вт 18:30
минуты: 1' - 46'
Черноморец
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 46'
11.07.2011 11 июля 2011 пн 16:30
Оренбург
0 : 1
Урал
11.07.2011 11 июля 2011 пн 16:30
минуты: 1' - 76'
Оренбург
0
Урал
1
минуты: 1' - 76'
7.06.2011 7 июня 2011 вт 16:30
Оренбург
3 : 4
Енисей
7.06.2011 7 июня 2011 вт 16:30
минуты: 1' - 64'
Оренбург
3
Енисей
4
минуты: 1' - 64'
4.06.2011 4 июня 2011 сб 14:00
Оренбург
2 : 1
Сибирь
4.06.2011 4 июня 2011 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
28.05.2011 28 мая 2011 сб 17:30
Торпедо
0 : 0
Оренбург
28.05.2011 28 мая 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
18.05.2011 18 мая 2011 ср 16:30
Оренбург
1 : 1
Мордовия
18.05.2011 18 мая 2011 ср 16:30
минуты: 1' - 62'
Оренбург
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 62'
4.05.2011 4 мая 2011 ср 17:30
Волгарь
1 : 3
Оренбург
4.05.2011 4 мая 2011 ср 17:30
минуты: 1' - 74'
Волгарь
1
Оренбург
3
минуты: 1' - 74'
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 16:30
Оренбург
1 : 1
Балтика
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 16:30
минуты: 61' - 90'
Оренбург
1
Балтика
1
минуты: 61' - 90'
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
был в запасе
Оренбург
1
Торпедо
1
был в запасе