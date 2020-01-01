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Лента
Матч-центр
Моя команда
Марек Бакош
№23
Нападающий
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Команда
Виктория
Гражданство
Словакия
Дата рождения
15 апр. 1983 (37) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Лига Европы Плей-офф - 2018/2019
Команда
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Виктория
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