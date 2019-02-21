Марек Бакош
№23
Нападающий
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Команда
Виктория
Гражданство
Словакия
Дата рождения
15 апр. 1983 (37) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Динамо
3 : 0
Виктория
61'
61'
61'
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
был в запасе
Динамо
3
Виктория
0
был в запасе
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Виктория
2 : 1
Динамо
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
был в запасе
Виктория
2
Динамо
1
был в запасе