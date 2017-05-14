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Валерий Сорокин
№15
Полузащитник
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Команда
Зоркий
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Нефтехимик
1 : 1
Тамбов
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Тамбов
1
был в запасе
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
Тамбов
3 : 0
Тосно
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
минуты: 78' - 90'
Тамбов
3
Тосно
0
минуты: 78' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
13:00
Тамбов
1 : 0
Луч
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
13:00
минуты: 66' - 90'
Тамбов
1
Луч
0
минуты: 66' - 90'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
14:00
Тамбов
3 : 0
Волгарь
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:00
Зенит-2
3 : 3
Тамбов
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:00
минуты: 1' - 62'
Зенит-2
3
Тамбов
3
минуты: 1' - 62'
7.04.2017
7 апр. 2017
пт
13:00
Тамбов
0 : 1
Балтика
7.04.2017
7 апр. 2017
пт
13:00
минуты: 62' - 90'
Тамбов
0
Балтика
1
минуты: 62' - 90'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
15:00
Динамо
3 : 0
Тамбов
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
15:00
минуты: 53' - 90'
Динамо
3
Тамбов
0
минуты: 53' - 90'
27.03.2017
27 марта 2017
пн
13:00
Тамбов
1 : 0
Енисей
27.03.2017
27 марта 2017
пн
13:00
минуты: 59' - 90'
Тамбов
1
Енисей
0
минуты: 59' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
12:00
Тюмень
0 : 0
Тамбов
19.03.2017
19 марта 2017
вс
12:00
минуты: 1' - 55'
Тюмень
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 55'
13.03.2017
13 марта 2017
пн
13:30
Тамбов
0 : 1
Шинник
13.03.2017
13 марта 2017
пн
13:30
минуты: 62' - 90'
Тамбов
0
Шинник
1
минуты: 62' - 90'
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
Тамбов
4 : 0
Факел
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
4
Факел
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Кубань
0 : 0
Тамбов
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
минуты: 63' - 90'
Кубань
0
Тамбов
0
минуты: 63' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
2 : 0
Тамбов
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:00
был в запасе
Тосно
2
Тамбов
0
был в запасе
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 69' - 90'
Луч
0
Тамбов
1
минуты: 69' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
минуты: 46' - 90'
Волгарь
1
Тамбов
2
минуты: 46' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
Тамбов
0 : 0
Зенит-2
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
минуты: 53' - 90'
Тамбов
0
Зенит-2
0
минуты: 53' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 58' - 90'
Балтика
1
Тамбов
2
минуты: 58' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
15:30
минуты: 90' - 90'
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 90' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
13:00
Енисей
2 : 1
Тамбов
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
13:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
2
Тамбов
1
минуты: 68' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
был в запасе
Тамбов
0
Тюмень
1
был в запасе
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