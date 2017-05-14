Валерий Сорокин
№15
Полузащитник
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Команда
Зоркий
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Нефтехимик
1 : 1
Тамбов
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Тамбов
1
был в запасе
10.05.2017 10 мая 2017 ср 16:00
Тамбов
3 : 0
Тосно
10.05.2017 10 мая 2017 ср 16:00
минуты: 78' - 90'
Тамбов
3
Тосно
0
минуты: 78' - 90'
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 13:00
Тамбов
1 : 0
Луч
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 13:00
минуты: 66' - 90'
Тамбов
1
Луч
0
минуты: 66' - 90'
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 14:00
Тамбов
3 : 0
Волгарь
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:00
Зенит-2
3 : 3
Тамбов
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:00
минуты: 1' - 62'
Зенит-2
3
Тамбов
3
минуты: 1' - 62'
7.04.2017 7 апр. 2017 пт 13:00
Тамбов
0 : 1
Балтика
7.04.2017 7 апр. 2017 пт 13:00
минуты: 62' - 90'
Тамбов
0
Балтика
1
минуты: 62' - 90'
1.04.2017 1 апр. 2017 сб 15:00
Динамо
3 : 0
Тамбов
1.04.2017 1 апр. 2017 сб 15:00
минуты: 53' - 90'
Динамо
3
Тамбов
0
минуты: 53' - 90'
27.03.2017 27 марта 2017 пн 13:00
Тамбов
1 : 0
Енисей
27.03.2017 27 марта 2017 пн 13:00
минуты: 59' - 90'
Тамбов
1
Енисей
0
минуты: 59' - 90'
19.03.2017 19 марта 2017 вс 12:00
Тюмень
0 : 0
Тамбов
19.03.2017 19 марта 2017 вс 12:00
минуты: 1' - 55'
Тюмень
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 55'
13.03.2017 13 марта 2017 пн 13:30
Тамбов
0 : 1
Шинник
13.03.2017 13 марта 2017 пн 13:30
минуты: 62' - 90'
Тамбов
0
Шинник
1
минуты: 62' - 90'
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 13:00
Тамбов
4 : 0
Факел
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 13:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
4
Факел
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
Кубань
0 : 0
Тамбов
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
минуты: 63' - 90'
Кубань
0
Тамбов
0
минуты: 63' - 90'
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:00
Тосно
2 : 0
Тамбов
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:00
был в запасе
Тосно
2
Тамбов
0
был в запасе
8.10.2016 8 окт. 2016 сб 12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
8.10.2016 8 окт. 2016 сб 12:00
минуты: 69' - 90'
Луч
0
Тамбов
1
минуты: 69' - 90'
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:00
минуты: 46' - 90'
Волгарь
1
Тамбов
2
минуты: 46' - 90'
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 15:00
Тамбов
0 : 0
Зенит-2
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 15:00
минуты: 53' - 90'
Тамбов
0
Зенит-2
0
минуты: 53' - 90'
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
минуты: 58' - 90'
Балтика
1
Тамбов
2
минуты: 58' - 90'
3.09.2016 3 сент. 2016 сб 15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
3.09.2016 3 сент. 2016 сб 15:30
минуты: 90' - 90'
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 90' - 90'
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 13:00
Енисей
2 : 1
Тамбов
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 13:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
2
Тамбов
1
минуты: 68' - 90'
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
был в запасе
Тамбов
0
Тюмень
1
был в запасе
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