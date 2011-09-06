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Алексей Тринитацкий
№10
Полузащитник
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Команда
Долгопрудный
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
19:00
Балтика
0 : 3
Торпедо
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
19:00
минуты: 77' - 90'
Балтика
0
Торпедо
3
минуты: 77' - 90'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
19:00
Балтика
0 : 0
Оренбург
71'
71'
71'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
19:00
минуты: 58' - 90'
Балтика
0
Оренбург
0
минуты: 58' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:30
Шинник
0 : 3
Балтика
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:30
минуты: 46' - 90'
Шинник
0
Балтика
3
минуты: 46' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
Торпедо
4 : 0
Балтика
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 46'
Торпедо
4
Балтика
0
минуты: 1' - 46'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
19:00
Балтика
1 : 3
Торпедо
24.06.2011
24 июня 2011
пт
19:00
минуты: 68' - 90'
Балтика
1
Торпедо
3
минуты: 68' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
минуты: 84' - 90'
КАМАЗ
0
Балтика
0
минуты: 84' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
Мордовия
3 : 1
Балтика
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
минуты: 46' - 90'
Мордовия
3
Балтика
1
минуты: 46' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
11:00
Луч
0 : 0
Балтика
27.05.2011
27 мая 2011
пт
11:00
минуты: 90' - 90'
Луч
0
Балтика
0
минуты: 90' - 90'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 64'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 1' - 64'
17.05.2011
17 мая 2011
вт
18:00
Факел
2 : 3
Балтика
36'
36'
36'
17.05.2011
17 мая 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 80'
Факел
2
Балтика
3
минуты: 1' - 80'
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:00
Химки
1 : 1
Балтика
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:00
минуты: 85' - 90'
Химки
1
Балтика
1
минуты: 85' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 78' - 90'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
16:30
Оренбург
1 : 1
Балтика
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
16:30
минуты: 52' - 90'
Оренбург
1
Балтика
1
минуты: 52' - 90'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:30
Балтика
0 : 0
Динамо
45'
45'
45'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:30
Балтика
0 : 1
Шинник
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:30
был в запасе
Балтика
0
Шинник
1
был в запасе
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 0
Балтика
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
14:00
был в запасе
Енисей
0
Балтика
0
был в запасе