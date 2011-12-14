Лукаш Гартиг
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
Слован
2 : 3
Зальцбург
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
минуты: 85' - 90'
Слован
2
Зальцбург
3
минуты: 85' - 90'
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
Слован
0 : 0
ПСЖ
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
был в запасе
Слован
0
ПСЖ
0
был в запасе
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 22:05
Зальцбург
3 : 0
Слован
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 22:05
был в запасе
Зальцбург
3
Слован
0
был в запасе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
Слован
1 : 2
Атлетик
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 87' - 90'
Слован
1
Атлетик
2
минуты: 87' - 90'