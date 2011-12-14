Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лукаш Гартиг
№16
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
21:00
Слован
2 : 3
Зальцбург
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
21:00
минуты: 85' - 90'
Слован
2
Зальцбург
3
минуты: 85' - 90'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Слован
0 : 0
ПСЖ
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
был в запасе
Слован
0
ПСЖ
0
был в запасе
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Зальцбург
3 : 0
Слован
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
был в запасе
Зальцбург
3
Слован
0
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Слован
1 : 2
Атлетик
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 87' - 90'
Слован
1
Атлетик
2
минуты: 87' - 90'