Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Виталий Астахов
№31
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
10.03.2014
10 марта 2014
пн
10:00
Енисей
0 : 0
Оренбург
10.03.2014
10 марта 2014
пн
10:00
был в запасе
Енисей
0
Оренбург
0
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
Оренбург
1 : 2
Мордовия
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
16:00
Арсенал
2 : 0
Оренбург
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
Оренбург
0 : 2
Торпедо
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Ротор
1 : 1
Оренбург
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
Оренбург
3 : 0
Салют
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
3
Салют
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
Балтика
2 : 0
Оренбург
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
15:00
Оренбург
1 : 1
Нефтехимик
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Ангушт
0 : 1
Оренбург
90'
90'
90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Ангушт
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
Оренбург
0 : 0
Уфа
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
16:30
Химик
2 : 0
Оренбург
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
16:30
минуты: 1' - 90'
Химик
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
16:00
Оренбург
2 : 0
Шинник
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
Оренбург
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
был в запасе
Оренбург
4
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
15:00
Сибирь
1 : 1
Оренбург
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
15:00
был в запасе
Сибирь
1
Оренбург
1
был в запасе
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Торпедо
0 : 2
Оренбург
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 57'
Торпедо
0
Оренбург
2
минуты: 1' - 57'
19.07.2013
19 июля 2013
пт
16:00
Оренбург
0 : 0
Ротор
19.07.2013
19 июля 2013
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Салют
1 : 1
Оренбург
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
7.07.2013
7 июля 2013
вс
16:00
Оренбург
1 : 0
Луч
7.07.2013
7 июля 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'