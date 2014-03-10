Виталий Астахов
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2014 10 марта 2014 пн 10:00
Енисей
0 : 0
Оренбург
10.03.2014 10 марта 2014 пн 10:00
был в запасе
Енисей
0
Оренбург
0
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:00
Оренбург
1 : 2
Мордовия
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 16:00
Арсенал
2 : 0
Оренбург
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 12:00
Оренбург
0 : 2
Торпедо
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
Ротор
1 : 1
Оренбург
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 14:00
Оренбург
3 : 0
Салют
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
3
Салют
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 19:00
Балтика
2 : 0
Оренбург
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2013 1 окт. 2013 вт 15:00
Оренбург
1 : 1
Нефтехимик
1.10.2013 1 окт. 2013 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
Ангушт
0 : 1
Оренбург
90'
90'
90'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Ангушт
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
Оренбург
0 : 0
Уфа
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 16:30
Химик
2 : 0
Оренбург
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 16:30
минуты: 1' - 90'
Химик
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 16:00
Оренбург
2 : 0
Шинник
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
Оренбург
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
был в запасе
Оренбург
4
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 15:00
Сибирь
1 : 1
Оренбург
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 15:00
был в запасе
Сибирь
1
Оренбург
1
был в запасе
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Торпедо
0 : 2
Оренбург
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 57'
Торпедо
0
Оренбург
2
минуты: 1' - 57'
19.07.2013 19 июля 2013 пт 16:00
Оренбург
0 : 0
Ротор
19.07.2013 19 июля 2013 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Салют
1 : 1
Оренбург
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 16:00
Оренбург
1 : 0
Луч
7.07.2013 7 июля 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'