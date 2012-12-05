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Лента
Матч-центр
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Роман Василюк
№78
Нападающий
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
5.12.2012
5 дек. 2012
ср
22:45
Бавария
4 : 1
БАТЭ
74'
74'
74'
5.12.2012
5 дек. 2012
ср
22:45
минуты: 66' - 90'
Бавария
4
БАТЭ
1
минуты: 66' - 90'
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
20:00
БАТЭ
0 : 2
Лилль
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
20:00
минуты: 84' - 90'
БАТЭ
0
Лилль
2
минуты: 84' - 90'
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
21:45
БАТЭ
3 : 1
Бавария
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
21:45
был в запасе
БАТЭ
3
Бавария
1
был в запасе