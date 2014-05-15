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Александр Малыгин
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Енисей
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
13:00
Сибирь
2 : 2
Ротор
11.05.2014
11 мая 2014
вс
13:00
минуты: 90' - 90'
Сибирь
2
Ротор
2
минуты: 90' - 90'
5.05.2014
5 мая 2014
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
5.05.2014
5 мая 2014
пн
18:00
минуты: 75' - 90'
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 75' - 90'
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:00
Мордовия
2 : 0
Ротор
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Ротор
0
был в запасе
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
17:30
Ротор
1 : 1
Арсенал
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
17:30
был в запасе
Ротор
1
Арсенал
1
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
14:00
Торпедо
1 : 0
Ротор
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
14:00
был в запасе
Торпедо
1
Ротор
0
был в запасе
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
11:00
Луч
2 : 1
Ротор
76'
76'
76'
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2014
31 марта 2014
пн
13:30
Ротор
1 : 2
Балтика
31.03.2014
31 марта 2014
пн
13:30
был в запасе
Ротор
1
Балтика
2
был в запасе
17.03.2014
17 марта 2014
пн
13:00
Нефтехимик
2 : 1
Ротор
17.03.2014
17 марта 2014
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Ротор
3 : 0
Ангушт
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 62' - 90'
Ротор
3
Ангушт
0
минуты: 62' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
Уфа
3 : 2
Ротор
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
был в запасе
Уфа
3
Ротор
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Ротор
3 : 0
Химик
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 89' - 90'
Ротор
3
Химик
0
минуты: 89' - 90'
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
Шинник
1 : 0
Ротор
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
был в запасе
Шинник
1
Ротор
0
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Ротор
1 : 1
Оренбург
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 70' - 90'
Ротор
1
Оренбург
1
минуты: 70' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
21'
21'
21'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
18:00
Арсенал
4 : 0
Ротор
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 46'
Арсенал
4
Ротор
0
минуты: 1' - 46'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Нефтехимик
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
Ангушт
0 : 2
Ротор
49'
49'
49'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
49'
минуты: 1' - 90'
Ангушт
0
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:30
Химик
1 : 0
Ротор
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Химик
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
Ротор
2 : 0
Шинник
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
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