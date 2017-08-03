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Лента
Матч-центр
Моя команда
Дейвидас Чеснаускис
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
18:00
Шкендия
3 : 0
Тракай
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
18:00
был в запасе
Шкендия
3
Тракай
0
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
19:30
Тракай
2 : 1
Шкендия
27.07.2017
27 июля 2017
чт
19:30
был в запасе
Тракай
2
Шкендия
1
был в запасе