Дейвидас Чеснаускис
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.08.2017 3 авг. 2017 чт 18:00
Шкендия
3 : 0
Тракай
3.08.2017 3 авг. 2017 чт 18:00
был в запасе
Шкендия
3
Тракай
0
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:30
Тракай
2 : 1
Шкендия
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:30
был в запасе
Тракай
2
Шкендия
1
был в запасе