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Отар Хизанейшвили
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Анжи
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Анжи
3
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Анжи
1 : 2
Сатурн
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Сатурн
2
минуты: 1' - 90'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
16:45
Ахмат
1 : 3
Анжи
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
16:45
был в запасе
Ахмат
1
Анжи
3
был в запасе
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
16:15
Анжи
1 : 0
Томь
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
16:15
был в запасе
Анжи
1
Томь
0
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
16:15
Локомотив
1 : 0
Анжи
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
16:15
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
15:30
Анжи
3 : 3
Зенит
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
15:30
был в запасе
Анжи
3
Зенит
3
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
15:15
Анжи
0 : 1
Спартак
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
42'
42'
42'
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
15:15
Анжи
0 : 1
Рубин
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
Ростов
1 : 0
Анжи
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2010
30 авг. 2010
пн
17:00
Анжи
1 : 0
Сибирь
30.08.2010
30 авг. 2010
пн
17:00
минуты: 46' - 90'
Анжи
1
Сибирь
0
минуты: 46' - 90'
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
19:30
ЦСКА
4 : 0
Анжи
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
19:30
был в запасе
ЦСКА
4
Анжи
0
был в запасе