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Александр Макаров
№78
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Ахмат
4 : 1
Крылья Советов
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
был в запасе
Ахмат
4
Крылья Советов
1
был в запасе
19.05.2013
19 мая 2013
вс
15:00
Крылья Советов
3 : 1
Рубин
19.05.2013
19 мая 2013
вс
15:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Рубин
1
был в запасе
10.05.2013
10 мая 2013
пт
19:00
Спартак
1 : 1
Крылья Советов
10.05.2013
10 мая 2013
пт
19:00
был в запасе
Спартак
1
Крылья Советов
1
был в запасе
5.05.2013
5 мая 2013
вс
12:30
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
5.05.2013
5 мая 2013
вс
12:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
2
был в запасе
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
18:00
Волга
1 : 1
Крылья Советов
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
18:00
был в запасе
Волга
1
Крылья Советов
1
был в запасе
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
12:30
Зенит
1 : 0
Крылья Советов
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
12:30
был в запасе
Зенит
1
Крылья Советов
0
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
14:45
Анжи
1 : 1
Крылья Советов
17.03.2013
17 марта 2013
вс
14:45
был в запасе
Анжи
1
Крылья Советов
1
был в запасе