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Александр Кудряшов
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
16:00
Факел
0 : 1
Луч
27.05.2012
27 мая 2012
вс
16:00
минуты: 57' - 90'
Факел
0
Луч
1
минуты: 57' - 90'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Факел
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
минуты: 79' - 90'
КАМАЗ
2
Факел
0
минуты: 79' - 90'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
18:00
Факел
0 : 2
Оренбург
15.05.2012
15 мая 2012
вт
18:00
минуты: 37' - 90'
Факел
0
Оренбург
2
минуты: 37' - 90'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:30
был в запасе
Факел
0
Черноморец
0
был в запасе
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
15:00
Волгарь
2 : 1
Факел
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
15:00
минуты: 75' - 90'
Волгарь
2
Факел
1
минуты: 75' - 90'
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
Енисей
1 : 1
Факел
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
был в запасе
Енисей
1
Факел
1
был в запасе
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
15:00
Сибирь
1 : 2
Факел
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
15:00
был в запасе
Сибирь
1
Факел
2
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 1
Торпедо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
был в запасе
Факел
2
Торпедо
1
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Мордовия
3 : 2
Факел
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
был в запасе
Мордовия
3
Факел
2
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Факел
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 66'
КАМАЗ
3
Факел
1
минуты: 1' - 66'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
был в запасе
Торпедо
2
Факел
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Балтика
0 : 0
Факел
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
был в запасе
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
был в запасе
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
Торпедо
1 : 0
Факел
88'
88'
88'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'