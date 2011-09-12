Андрей Коновалов
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:00
минуты: 76' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 76' - 90'
11.07.2011 11 июля 2011 пн 18:00
Торпедо
4 : 0
Балтика
20', 89'
20', 89'
20', 89'
11.07.2011 11 июля 2011 пн 18:00
20', 89'
минуты: 1' - 90'
Торпедо
4
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Торпедо
1 : 1
Торпедо
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3 : 2
Торпедо
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 82'
КАМАЗ
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 82'
4.06.2011 4 июня 2011 сб 15:00
Торпедо
0 : 0
Волгарь
4.06.2011 4 июня 2011 сб 15:00
минуты: 1' - 79'
Торпедо
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 79'
27.05.2011 27 мая 2011 пт 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Торпедо
27.05.2011 27 мая 2011 пт 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
Луч
0 : 2
Торпедо
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90'
17.05.2011 17 мая 2011 вт 17:00
Химки
2 : 2
Торпедо
17.05.2011 17 мая 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 71'
Химки
2
Торпедо
2
минуты: 1' - 71'
14.05.2011 14 мая 2011 сб 18:00
Факел
0 : 0
Торпедо
14.05.2011 14 мая 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
4.05.2011 4 мая 2011 ср 18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
4.05.2011 4 мая 2011 ср 18:00
минуты: 1' - 59'
Торпедо
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 59'
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 16:00
Урал
2 : 1
Торпедо
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 16:00
минуты: 1' - 76'
Урал
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 76'
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
79'
79'
79'
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:00
79'
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
Торпедо
1 : 0
Динамо
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2011 7 апр. 2011 чт 14:00
Енисей
1 : 1
Торпедо
80'
80'
80'
7.04.2011 7 апр. 2011 чт 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
4.04.2011 4 апр. 2011 пн 15:00
Сибирь
2 : 0
Торпедо
4.04.2011 4 апр. 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'