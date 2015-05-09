Йон Ортенече
№18
Защитник
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Команда
Мирандес
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.05.2015 9 мая 2015 сб 23:00
Атлетик
1 : 1
Депортиво
9.05.2015 9 мая 2015 сб 23:00
был в запасе
Атлетик
1
Депортиво
1
был в запасе
2.05.2015 2 мая 2015 сб 19:00
Атлетико
0 : 0
Атлетик
2.05.2015 2 мая 2015 сб 19:00
был в запасе
Атлетико
0
Атлетик
0
был в запасе
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 21:45
Кордоба
0 : 1
Атлетик
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Кордоба
0
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 23:00
Атлетик
4 : 0
Хетафе
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
4
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
Эспаньол
1 : 0
Атлетик
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
был в запасе
Эспаньол
1
Атлетик
0
был в запасе
9.04.2015 9 апр. 2015 чт 21:00
Атлетик
1 : 1
Валенсия
9.04.2015 9 апр. 2015 чт 21:00
был в запасе
Атлетик
1
Валенсия
1
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 23:59
Сельта
1 : 2
Атлетик
14.03.2015 14 марта 2015 сб 23:59
был в запасе
Сельта
1
Атлетик
2
был в запасе
7.03.2015 7 марта 2015 сб 20:00
Атлетик
1 : 0
Реал
7.03.2015 7 марта 2015 сб 20:00
был в запасе
Атлетик
1
Реал
0
был в запасе
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:00
Гранада
0 : 0
Атлетик
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:00
был в запасе
Гранада
0
Атлетик
0
был в запасе
8.02.2015 8 февр. 2015 вс 23:00
Атлетик
2 : 5
Барселона
8.02.2015 8 февр. 2015 вс 23:00
минуты: 51' - 90'
Атлетик
2
Барселона
5
минуты: 51' - 90'
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 20:00
Атлетик
0 : 1
Кордоба
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 68'
Атлетик
0
Кордоба
1
минуты: 1' - 68'
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
Хетафе
1 : 2
Атлетик
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
был в запасе
Хетафе
1
Атлетик
2
был в запасе