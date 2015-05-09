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Йон Ортенече
№18
Защитник
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Команда
Мирандес
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
9.05.2015
9 мая 2015
сб
23:00
Атлетик
1 : 1
Депортиво
9.05.2015
9 мая 2015
сб
23:00
был в запасе
Атлетик
1
Депортиво
1
был в запасе
2.05.2015
2 мая 2015
сб
19:00
Атлетико
0 : 0
Атлетик
2.05.2015
2 мая 2015
сб
19:00
был в запасе
Атлетико
0
Атлетик
0
был в запасе
24.04.2015
24 апр. 2015
пт
21:45
Кордоба
0 : 1
Атлетик
24.04.2015
24 апр. 2015
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Кордоба
0
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
23:00
Атлетик
4 : 0
Хетафе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
4
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Эспаньол
1 : 0
Атлетик
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
1
Атлетик
0
был в запасе
9.04.2015
9 апр. 2015
чт
21:00
Атлетик
1 : 1
Валенсия
9.04.2015
9 апр. 2015
чт
21:00
был в запасе
Атлетик
1
Валенсия
1
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
23:59
Сельта
1 : 2
Атлетик
14.03.2015
14 марта 2015
сб
23:59
был в запасе
Сельта
1
Атлетик
2
был в запасе
7.03.2015
7 марта 2015
сб
20:00
Атлетик
1 : 0
Реал
7.03.2015
7 марта 2015
сб
20:00
был в запасе
Атлетик
1
Реал
0
был в запасе
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
22:00
Гранада
0 : 0
Атлетик
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
22:00
был в запасе
Гранада
0
Атлетик
0
был в запасе
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
23:00
Атлетик
2 : 5
Барселона
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
23:00
минуты: 51' - 90'
Атлетик
2
Барселона
5
минуты: 51' - 90'
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
20:00
Атлетик
0 : 1
Кордоба
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 68'
Атлетик
0
Кордоба
1
минуты: 1' - 68'
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Хетафе
1 : 2
Атлетик
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Хетафе
1
Атлетик
2
был в запасе