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Шейк Дукур
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
11 сент. 1992 (27) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
22:45
Леванте
1 : 2
Реал
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
22:45
минуты: 60' - 90'
Леванте
1
Реал
2
минуты: 60' - 90'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:00
Сельта
1 : 4
Леванте
80'
80'
80'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:00
был в запасе
Сельта
1
Леванте
4
был в запасе
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
Алавес
2 : 0
Леванте
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
Севилья
5 : 0
Леванте
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
15:00
минуты: 76' - 90'
Севилья
5
Леванте
0
минуты: 76' - 90'
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
14:00
Атлетико
1 : 0
Леванте
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
14:00
был в запасе
Атлетико
1
Леванте
0
был в запасе
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
23:00
Леванте
1 : 3
Реал Сосьедад
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
23:00
был в запасе
Леванте
1
Реал Сосьедад
3
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
18:15
Вильярреал
1 : 1
Леванте
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
18:15
был в запасе
Вильярреал
1
Леванте
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Реал
1 : 2
Леванте
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
минуты: 67' - 90'
Реал
1
Леванте
2
минуты: 67' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
17:15
Хетафе
0 : 1
Леванте
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
17:15
был в запасе
Хетафе
0
Леванте
1
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:30
Леванте
2 : 1
Алавес
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:30
был в запасе
Леванте
2
Алавес
1
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Валенсия
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
13:00
был в запасе
Леванте
2
Валенсия
2
был в запасе
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
21:15
Леванте
1 : 2
Сельта
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
21:15
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
23:15
Бетис
0 : 3
Леванте
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
23:15
минуты: 1' - 68'
Бетис
0
Леванте
3
минуты: 1' - 68'