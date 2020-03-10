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Лента
Матч-центр
Моя команда
Франсис Коклен
№17
Полузащитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 мая 1991 (29) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
Валенсия
3 : 4
Аталанта
33'
33'
33'
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 74'
Валенсия
3
Аталанта
4
минуты: 1' - 74'