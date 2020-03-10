Франсис Коклен
№17
Полузащитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 мая 1991 (29) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2020 10 марта 2020 вт 23:00
Валенсия
3 : 4
Аталанта
33'
33'
33'
10.03.2020 10 марта 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 74'
Валенсия
3
Аталанта
4
минуты: 1' - 74'