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Матч-центр
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Оливер Гилл
№45
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
14:45
Вест Хэм
2 : 4
Манчестер Юнайтед
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
14:45
был в запасе
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Болтон
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Болтон
0
был в запасе