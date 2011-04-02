Оливер Гилл
№45
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.04.2011 2 апр. 2011 сб 14:45
Вест Хэм
2 : 4
Манчестер Юнайтед
2.04.2011 2 апр. 2011 сб 14:45
был в запасе
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Болтон
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Болтон
0
был в запасе