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Морган Амалфитано
№31
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
20:30
Нант
1 : 1
Ренн
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
4.04.2018
4 апр. 2018
ср
19:45
Ренн
1 : 1
Монако
4.04.2018
4 апр. 2018
ср
19:45
был в запасе
Ренн
1
Монако
1
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
22:00
Амьен
0 : 2
Ренн
3.03.2018
3 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Ренн
2
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
23:00
Лион
0 : 2
Ренн
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
23:00
был в запасе
Лион
0
Ренн
2
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
Ренн
0 : 1
Генгам
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Ренн
0
Генгам
1
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Лилль
1 : 2
Ренн
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
был в запасе
Лилль
1
Ренн
2
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
19:00
Ренн
0 : 3
Марсель
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
19:00
был в запасе
Ренн
0
Марсель
3
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Монако
2 : 1
Ренн
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
19:00
Ренн
1 : 4
ПСЖ
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Ренн
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
63'
63'
63'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Генгам
2 : 0
Ренн
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
2
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
Ренн
0 : 1
Кан
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Кан
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ренн
60'
60'
60'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ренн
2
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Ницца
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
Тулуза
3 : 2
Ренн
25'
25'
25'
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
Ренн
2 : 2
Дижон
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'