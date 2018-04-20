Морган Амалфитано
№31
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.04.2018 20 апр. 2018 пт 20:30
Нант
1 : 1
Ренн
20.04.2018 20 апр. 2018 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
4.04.2018 4 апр. 2018 ср 19:45
Ренн
1 : 1
Монако
4.04.2018 4 апр. 2018 ср 19:45
был в запасе
Ренн
1
Монако
1
был в запасе
3.03.2018 3 марта 2018 сб 22:00
Амьен
0 : 2
Ренн
3.03.2018 3 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Амьен
0
Ренн
2
был в запасе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 23:00
Лион
0 : 2
Ренн
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 23:00
был в запасе
Лион
0
Ренн
2
был в запасе
4.02.2018 4 февр. 2018 вс 17:00
Ренн
0 : 1
Генгам
4.02.2018 4 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Ренн
0
Генгам
1
был в запасе
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Лилль
1 : 2
Ренн
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
был в запасе
Лилль
1
Ренн
2
был в запасе
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 19:00
Ренн
0 : 3
Марсель
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 19:00
был в запасе
Ренн
0
Марсель
3
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Монако
2 : 1
Ренн
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 19:00
Ренн
1 : 4
ПСЖ
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
9.12.2017 9 дек. 2017 сб 22:00
Метц
1 : 1
Ренн
9.12.2017 9 дек. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
63'
63'
63'
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:00
Генгам
2 : 0
Ренн
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
2
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
Ренн
0 : 1
Кан
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Кан
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ренн
60'
60'
60'
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ренн
2
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 18:00
Ренн
0 : 1
Ницца
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:00
Тулуза
3 : 2
Ренн
25'
25'
25'
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
Ренн
2 : 2
Дижон
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'