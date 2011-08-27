Деннис Олиеч
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Осер
4 : 1
Аяччо
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 86'
Осер
4
Аяччо
1
минуты: 1' - 86'
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Бордо
1 : 1
Осер
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Бордо
1
Осер
1
минуты: 46' - 90'
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
Осер
2 : 2
Марсель
32'
32'
32'
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Осер
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Осер
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Осер
1
минуты: 1' - 90'