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Матч-центр
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Денис Петрич
№30
Вратарь
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Команда
Нант
Гражданство
Сербия
Дата рождения
24 мая 1988 (32) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2009/2010
2008/2009
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Нант
0 : 0
Метц
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Нант
0
Метц
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Нант
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Нант
3
был в запасе
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
Нант
1 : 2
ПСЖ
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Нант
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
3 : 2
Нант
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:45
был в запасе
Ренн
3
Нант
2
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Нант
2
был в запасе