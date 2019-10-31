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Матч-центр
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Яннис Салибу
№19
Нападающий
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Команда
Мальорка
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 янв. 1991 (29) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
был в запасе
Мальорка
2
Осасуна
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
Валенсия
2 : 0
Мальорка
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Валенсия
2
Мальорка
0
был в запасе