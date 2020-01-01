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Матч-центр
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Хосе Альберто Каньяс
№87
Полузащитник
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 мая 1987 (33) года
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Црвена Звезда
4
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