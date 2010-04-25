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Джеймс Уэллс
№38
Полузащитник
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Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
Эвертон
2 : 1
Фулхэм
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Эвертон
2
Фулхэм
1
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Блэкберн
2 : 3
Эвертон
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Блэкберн
2
Эвертон
3
был в запасе
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
21:45
Астон Вилла
2 : 2
Эвертон
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
21:45
был в запасе
Астон Вилла
2
Эвертон
2
был в запасе
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
18:00
Эвертон
2 : 2
Вест Хэм
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Эвертон
2
Вест Хэм
2
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Эвертон
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
18:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Эвертон
2
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:30
Болтон
3 : 2
Эвертон
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:30
был в запасе
Болтон
3
Эвертон
2
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
17:00
Эвертон
3 : 0
Блэкберн
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
17:00
был в запасе
Эвертон
3
Блэкберн
0
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
17:00
Бернли
1 : 0
Эвертон
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
17:00
был в запасе
Бернли
1
Эвертон
0
был в запасе