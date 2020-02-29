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Паскаль Гросс
№13
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 июня 1991 (28) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:30
Брайтон & Хов
0 : 1
Кристал Пэлас
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Уотфорд
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
1
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Брайтон & Хов
75'
75'
75'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
75'
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
3
Брайтон & Хов
3
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Эвертон
1 : 0
Брайтон & Хов
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Челси
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
15:30
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Челси
1
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
15:30
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
42'
42'
42'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
15:30
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:30
Брайтон & Хов
2 : 2
Вулверхэмптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
60'
60'
60'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
минуты: 1' - 80'
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 80'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 1
Брайтон & Хов
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Лестер Сити
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Лестер Сити
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Брайтон & Хов
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 59' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 59' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Норвич Сити
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
2
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Эвертон
15'
15'
15'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
15'
минуты: 1' - 66'
Брайтон & Хов
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 66'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 1
Брайтон & Хов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
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