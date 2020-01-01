Жереми Пье
№26
Нападающий
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Команда
Лилль
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 февр. 1989 (31) год
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лилль
5
0
0
2
0