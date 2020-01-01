Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жереми Пье
№26
Нападающий
Подписаться
Команда
Лилль
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 февр. 1989 (31) год
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лилль
5
0
0
2
0