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Лента
Матч-центр
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Клеман Гренье
№8
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 янв. 1991 (29) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
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Ренн
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