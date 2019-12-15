Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Клеман Гренье
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 янв. 1991 (29) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Ренн
2 : 1
Анжер
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ренн
2
Анжер
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
90'
90'
90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Реймс
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Ренн
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 74' - 90'
Марсель
1
Ренн
1
минуты: 74' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Нант
1 : 0
Ренн
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Лилль
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Ренн
1
Лилль
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Брест
0 : 0
Ренн
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 82'
Брест
0
Ренн
0
минуты: 1' - 82'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Страсбур
0 : 2
Ренн
16'
16'
16'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
16'
минуты: 1' - 90'
Страсбур
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Ренн
2 : 1
ПСЖ
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Монпелье
0 : 1
Ренн
90'
90'
90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'