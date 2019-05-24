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Матч-центр
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Томас Фонтейн
№5
Защитник
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 мая 1991 (29) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2008/2009
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Реймс
3 : 1
ПСЖ
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Реймс
3
ПСЖ
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 2
Сент-Этьен
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Реймс
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
Страсбур
4 : 0
Реймс
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
был в запасе
Страсбур
4
Реймс
0
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Реймс
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
Реймс
1
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Амьен
2.03.2019
2 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
2
Амьен
2
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
Реймс
2 : 0
Ренн
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Реймс
2
Ренн
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 1
Реймс
85'
85'
85'
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Тулуза
1
Реймс
1
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
23:00
Реймс
2 : 1
Марсель
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
23:00
был в запасе
Реймс
2
Марсель
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Реймс
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Генгам
0
Реймс
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Ницца
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
22:45
Лион
1 : 1
Реймс
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
22:45
был в запасе
Лион
1
Реймс
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Реймс
2 : 2
Кан
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Реймс
2
Кан
2
был в запасе
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Реймс
0 : 1
Тулуза
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Реймс
0
Тулуза
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
2 : 1
Генгам
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Реймс
2
Генгам
1
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 0
Реймс
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Реймс
0
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
1 : 0
Монако
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Монако
0
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Реймс
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
Ренн
0
Реймс
2
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
Ним
0 : 0
Реймс
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Ним
0
Реймс
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Бордо
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Бордо
0
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Дижон
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Дижон
0
был в запасе
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