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Николя Сегуин
№35
Защитник
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Команда
Тур
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Лион
2 : 0
Булонь
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Лион
2
Булонь
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
23:00
Лион
0 : 1
Бордо
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
23:00
был в запасе
Лион
0
Бордо
1
был в запасе
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
23:00
Лилль
4 : 3
Лион
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
23:00
был в запасе
Лилль
4
Лион
3
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
23:00
Лион
1 : 1
Ренн
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
23:00
был в запасе
Лион
1
Ренн
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Гренобль
1 : 1
Лион
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Гренобль
1
Лион
1
был в запасе
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
22:00
Ланс
0 : 2
Лион
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
22:00
был в запасе
Ланс
0
Лион
2
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
22:00
Лион
2 : 1
Тулуза
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
22:00
был в запасе
Лион
2
Тулуза
1
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
22:00
ПСЖ
1 : 1
Лион
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
1
Лион
1
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
Лион
1 : 0
Лорьян
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Лион
1
Лорьян
0
был в запасе
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
Лион
1 : 0
Валансьен
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Лион
1
Валансьен
0
был в запасе