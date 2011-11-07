Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Максим Живновицкий
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Оренбург
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
минуты: 86' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Оренбург
1
минуты: 86' - 90'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
был в запасе
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
КАМАЗ
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
минуты: 62' - 90'
СКА-Хабаровск
1
КАМАЗ
1
минуты: 62' - 90'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 4
Мордовия
82'
82'
82'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
11:00
минуты: 73' - 90'
СКА-Хабаровск
4
Мордовия
4
минуты: 73' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
минуты: 56' - 90'
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 56' - 90'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
минуты: 79' - 90'
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 79' - 90'
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
Шинник
1 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 90' - 90'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
минуты: 77' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 77' - 90'
4.05.2011
4 мая 2011
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
4.05.2011
4 мая 2011
ср
11:00
минуты: 46' - 74'
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
минуты: 46' - 74'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Торпедо
3 : 1
СКА-Хабаровск
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 62' - 90'
Торпедо
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 62' - 90'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Черноморец
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
11:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Черноморец
0
минуты: 46' - 90'
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
17:00
Мордовия
2 : 1
СКА-Хабаровск
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
17:00
был в запасе
Мордовия
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе