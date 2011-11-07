Максим Живновицкий
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.11.2011 7 нояб. 2011 пн 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Оренбург
7.11.2011 7 нояб. 2011 пн 7:00
минуты: 86' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Оренбург
1
минуты: 86' - 90'
4.11.2011 4 нояб. 2011 пт 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
4.11.2011 4 нояб. 2011 пт 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
был в запасе
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
КАМАЗ
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
минуты: 62' - 90'
СКА-Хабаровск
1
КАМАЗ
1
минуты: 62' - 90'
9.08.2011 9 авг. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
4 : 4
Мордовия
82'
82'
82'
9.08.2011 9 авг. 2011 вт 11:00
минуты: 73' - 90'
СКА-Хабаровск
4
Мордовия
4
минуты: 73' - 90'
24.06.2011 24 июня 2011 пт 16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
24.06.2011 24 июня 2011 пт 16:00
минуты: 56' - 90'
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 56' - 90'
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
минуты: 79' - 90'
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 79' - 90'
4.06.2011 4 июня 2011 сб 14:00
Шинник
1 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
4.06.2011 4 июня 2011 сб 14:00
минуты: 90' - 90'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 90' - 90'
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
минуты: 77' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 77' - 90'
4.05.2011 4 мая 2011 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
4.05.2011 4 мая 2011 ср 11:00
минуты: 46' - 74'
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
минуты: 46' - 74'
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Торпедо
3 : 1
СКА-Хабаровск
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 62' - 90'
Торпедо
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 62' - 90'
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Черноморец
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 11:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Черноморец
0
минуты: 46' - 90'
4.04.2011 4 апр. 2011 пн 17:00
Мордовия
2 : 1
СКА-Хабаровск
4.04.2011 4 апр. 2011 пн 17:00
был в запасе
Мордовия
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе