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Раис Ситдиков
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
Химик
1 : 0
Енисей
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 80'
Химик
1
Енисей
0
минуты: 1' - 80'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
минуты: 1' - 65'
Енисей
1
Шинник
1
минуты: 1' - 65'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
14:00
Енисей
1 : 0
Спартак-Нальчик
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
14:00
минуты: 1' - 77'
Енисей
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 77'
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Сибирь
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
28.07.2013
28 июля 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
14:00
Енисей
1 : 3
Арсенал
18.07.2013
18 июля 2013
чт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
7.07.2013
7 июля 2013
вс
14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
7.07.2013
7 июля 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Ротор
4
минуты: 1' - 90'