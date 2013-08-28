Раис Ситдиков
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
Химик
1 : 0
Енисей
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
минуты: 1' - 80'
Химик
1
Енисей
0
минуты: 1' - 80'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 14:00
минуты: 1' - 65'
Енисей
1
Шинник
1
минуты: 1' - 65'
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 14:00
Енисей
1 : 0
Спартак-Нальчик
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 14:00
минуты: 1' - 77'
Енисей
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 77'
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 14:00
Енисей
1 : 1
Сибирь
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
28.07.2013 28 июля 2013 вс 14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
28.07.2013 28 июля 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
18.07.2013 18 июля 2013 чт 14:00
Енисей
1 : 3
Арсенал
18.07.2013 18 июля 2013 чт 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
7.07.2013 7 июля 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Ротор
4
минуты: 1' - 90'